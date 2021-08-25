Россия завела дело из-за водной блокады Крыма

Главное: Следком РФ возбудил уголовное дело из-за водной блокады Крыма. В российском Следкоме отметили, что сейчас устанавливают «все обстоятельства преступления и всех причастных к нему».

Детали: Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым с территории Украины. Об этом говорится в сообщаении Следкома РФ.

Как отмечается, россияне возбудили дело по статье «Экоцид». Российская сторона обвиняет Украину в том, что водная блокада привела к «истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира».

«Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло и на качество воды, которую используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей», — заявили в Следственном комитете РФ.

В российском Следкоме отметили, что сейчас устанавливают «все обстоятельства преступления и всех причастных к нему».

Украина в апреле 2014 года перекрыла Северо-Крымский канал, которым подавалась вода на оккупированный Россией полуостров.

В тему: В начале июня сообщалось, что так называемые власти оккупированного Крыма будут судиться с Украиной из-за «водной блокады» полуострова.