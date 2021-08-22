На Закарпатье освящен новый храм УПЦ

22.08.21 21:00

Митрополит УПЦ рассказал о евангельском чуде хождения Господа по воде

22.08.21 20:25

Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно бороться с жизненными неурядицами

22.08.21 16:12

Митрополит Антоний рассказал, откуда появляются злоба и ненависть в обществе

22.08.21 13:46

Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту

22.08.21 11:04

Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко

21.08.21 20:35

"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем

21.08.21 14:10

Под ВР верующие УПЦ спрашивают у Варфоломея: Кому Вы нас продали и за сколько?

21.08.21 13:01

Астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю поток Геминид

21.08.21 12:35

Под Верховной Радой верующие УПЦ начали молебен

21.08.21 11:54

Труп, найденный на раскопках в Помпеях, поверг ученых в ступор