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Новости > Митрополит Антоний рассказал, откуда появляются злоба и ненависть в обществе

Митрополит Антоний рассказал, откуда появляются злоба и ненависть в обществе

Александра Кудрявцева
22.08.21 16:12
322
Митрополит Антоний рассказал, откуда появляются злоба и ненависть в обществе
Главное: Злоба — это главный маркер того, что делаем что-то неправильное.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».
 
«Заметьте, сколько вокруг стало ненависти за последние годы. И если какие-то события, как гражданские нестроения и войны, еще можно понять в качестве источников взаимной злобы, то реакция на эпидемии и карантины уж совсем средневековая, в самом плохом смысле», — сказал митрополит Антоний.
 
Он призвал вспомнить историю, как некогда во времена чумы испуганные и не очень умные люди готовы были обвинить в заразе кого угодно и устроить погромы.
 
«Разве сейчас видим не такой же накал ненависти? И это на самом деле задевает всех представителей всех противоборствующих лагерей во всем, за что ни возьмись. И дело сейчас не в том, кто больше прав, а в том, что если сочишься злобой и ненавистью, вся твоя правота ничего не стоит в глазах Господа», — пояснил владыка.
 
 
Управделами УПЦ отметил, что «цель, которая оправдывает средства, а ещё нелюбовь к ближнему, проклятия, злорадство — это явно что-то не христианское. Во всяком случае, не в Православии».
 
Архиерей привел слова апостола Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8).
 
«Многие наверняка помнят эту фразу, многие мнят себя избранными, но о кознях диавола вспоминают крайне редко. Особенно тогда, когда с пеной на устах отстаивают, казалось бы, правое дело. Именно на этом враг и подлавливает. Очень легко под предлогом всеобщего блага, спасения ближних и прочих великих целей не заметить собственного нездорового рвения, самоуверенности, самомнения и, как результат — злобы в отношении всех с нами, несогласных», — пояснил он.
 
Злоба — это главный маркер того, что делаем что-то неправильное, и об этом все время нужно напоминать, подчеркнул митрополит Антоний.
 
«Давайте оглянемся, сколько уже было инфоповодов, которые в свое время казались важнее всего и ради которых многие чуть ли не буквально готовы были вцепиться в горло ближнему. Сейчас даже странно вспоминать, что все это так сильно владело умами. Так же и сейчас — пройдет этот инфоповод, придет новый. А вот любовь к ближнему вернуть будет становиться все труднее», — подытожил архиерей.
 
В тему: Митрополит Антоний объяснил, когда человек становится по-настоящему верующим.
 

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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