В ООН назвали неожиданное последствие глобального потепления для детей

Главное: По подсчетам ЮНИСЕФ, почти над миллиардом детей во всем мире нависла угроза голода из-за изменения климата.

Детали: Детский фонд ООН посчитал подверженными экологическим потрясениям почти половину всех детей мира из 33 стран. Как сообщается на официальном сайте UNICEF, в зоне наиболее высокого риска оказались несовершеннолетние из Центральноафриканской Республики, Республики Чад, Нигерии, Гвинеи и Гвинеи-Бисау.

По данным отчета организации, миллиард детей страдает от загрязнения воздуха, более 500 млн сталкиваются с наводнениями, 815 млн борются с загрязнением свинцом, 920 млн детей подвержены нехватке воды.

В организации считают, что дети в сравнении со взрослыми более восприимчивы к токсичным веществам или перепадам температур. Поэтому, по словам исполнительного директора UNICEF, Генриетты Фор, в таком положении дел кроется большая несправедливость. «Хотя ни один из детей не несет ответственности за повышение глобальной температуры, именно они платят самую высокую цену», — заявила она, подчеркнув, что больше всего пострадают дети из наименее ответственных стран.

В тему: В августе 2021 года аналитики из американского финансового конгломерата Morgan Stanley выяснили, что глобальное потепление заставило часть людей рожать меньше потомства. По их данным, люди боятся, что их дети не смогут пережить экстремальные погодные условия: из-за изменения климата некоторые регионы мира столкнутся с нехваткой урожая.