В Украине прошел бесплатный практикум для представителей отельно-ресторанной индустрии

18 августа в городе Днепр, при поддержке компании «Ресторатор Украина», состоялся бизнес-практикум для рестораторов и отельеров. Мероприятие посетило более 200 участников из Днепра, Днепропетровской области, Запорожья и Харькова. Среди них лучшие представители отрасли: собственники отелей и ресторанов, управляющие, шеф-повара и т.д.

Организаторами практикума выступили основатели Украинской ресторанной ассоциации Софья Коломыцева и Сергей Трахачев.

Сергей Трахачев объяснил, как с помощью каких инструментов можно развивать гастрокультуру в Украине.

«Проект Open Lab призван решать 2 проблемы: развитие профессионального кругозора и налаживание коммуникации с региональными представителями индустрии. Первое — очевидно. Развитие знаний важная составляющая работы UA Restorator. Конечно короткие доклады не сформируют глубоких знаний, но они дают толчок в нужном направлении, дают базовое представление о вопросе и путях решения проблем. Они дают понимание, где искать глубокие ответы. Второе — коммуникации. Не так очевидно, но не менее важно. Open Lab знакомит и объединяет. 200 человек на площадке — представители реального бизнеса как минимум трех соседних областей, которые познакомились, пообщались, обсудили общие проблемы и теперь стали не только конкурентами, но и единомышленниками, частью общей украинской гастрокультуры. Днепр — развитый и знающий себе цену регион. Приятно общаться с такими рестораторами. Вопросы — четкие; мнение — обоснованное; идеи — прогрессивные. Как результат — есть куда пойти, есть чему приятно удивиться», — рассказал Сергей Трахачев.

Основной целью подобных мероприятий Софья Коломыцева считает повышение профессионализма и налаживание связей между региональными представителями отрасли.

«Мы рады дать возможность рестораторам из разных регионов получить полезную информацию от спикеров на самые разные темы управления ресторанным бизнесом. Помимо повышения уровня профессионализма кадров и самого имиджа украинской отельно-ресторанной индустрии, нашей основной целью также является создание и укрепление региональных коммьюнити. Уверены, что благодаря дружеской поддержке и обмену опытом — нам удасться с каждым годом совершенствовать индустрию и выводить ее на мировой уровень. Спасибо городу Днепр за теплый прием и нашим спикерам Ольге Йолтуховской, Сергею Трахачеву, Илье Демковскому, Станиславу Твердохлебу за содержательную профессиональную беседу», — поделилась Софья Коломыцева.

Также организаторы сообщили, что планируют продолжать инициативу Open Lab в других регионах страны.