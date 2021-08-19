В Киево-Печерской лавре верующие празднуют Преображение Господне

Главное: Сегодня в Киево-Печерской лавре верующие отпраздновали Преображение Господне.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

После чтения Евангелия Блаженнейший обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал верующим о Преображении Господа Иисуса Христа и о значении этого события для христиан.

«Преображение, которое совершил Господь горе Фавор, напоминает нам о том, что Бог есть свет, Бог есть жизнь, Бог есть сила, Бог - премудрость, Бог - красота, Бог - это желание человеческого сердца. Господь Своим Преображением призывает нас к тому, чтобы мы в этой жизни старались преображаться из одного образа в лучший», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

За богослужением вознесли особые молитвы о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.

Предстоятель также совершил освящение винограда и плодов, которое традиционно проходит на праздник Преображения.

«Пусть Господь наполняет нас Своей силой и благодатью, которая преображает человека, которая ведет человека к вечной жизни во Христе», - пожелал Митрополит Онуфрий.

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