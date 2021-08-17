«Шахтер» избавится сразу от трех бразильцев

Главное: Три бразильца покинут донецкий «Шахтер» в конце года. Это Дентиньо, Марлос и Жуниор Мораес.

Детали: Донецкий «Шахтер» решил не продлевать контракты с тремя бразильскими футболистами. Как сообщил известный журналист Игорь Цыганык, это 32-летний Дентиньо, 33-летний Марлос и 34-летний Жуниор Мораес.

Отметим, что Марлос и Жуниор Мораес являются игроками сборной Украины.

Контракты с клубом истекают у них в грядущем декабре.

Инсайдер сообщил: «Де Дзерби готовит и строит новую команду, и я думаю, что эти футболисты себя исчерпали. Я не знаю, что должно случиться, чтобы с этими футболистами продлили контракты. Идет омоложение состава, появляются новые футболисты».

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