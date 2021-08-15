На Виннитчине тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом в Иосафатову долину

Главное: В Винницкой области состоялся традиционный крестный ход верующих Украинской Православной Церкви в Иосафатову долину.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, тысячи верующих прошли около 5 километров к Иосафатовой долине возле села Голынчинцы Шаргородского района, известное как место явления Пресвятой Богородицы.

С собой участники молитвенного шествия традиционно несут кресты, которые после хода устанавливают в долине согласно завету Божией Матери.

Праздничную Божественную литургию по окончании крестного хода возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

***Иосафатова долина, или Долина Крестов — место явления Пресвятой Богородицы. 15 августа 1923 года пастух Иаков увидел над источником Богородицу с Младенцем и на свой вопрос: «Что мы делать должны?» услышал ответ: «Кресты ставьте, Христа славьте!». Сейчас на этом святом месте стоят тысячи крестов.