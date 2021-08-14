Сегодня грузовики и амбалы перекроют центральную улицу Киева

Главное: Сегодня в центре Киева будет ограничено движение транспорта из-за проведения соревнований «Тракпул чемпионат».

Детали: 14 августа в Киеве с 11:00 до 20:00 на проезжей части улицы Крещатик возле здания № 36 состоятся соревнования по перетягиванию грузовиков «Тракпул чемпионат», инициированное «Федерацией стронгмена Украины». Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в нем примут участие 20 атлетов.

В рамках мероприятия запланировано проведение мастер-классов и открытых тренировок для всех желающих в течение дня, соревнования по стронгмену среди атлетов с инвалидностью, спортивный квест для детей с инвалидностью.

Также будут развернуты пять спортивных локаций по различным видам спорта: танцу, единоборствам, стронгмену, волейболу сидя и баскетболу.

В связи с этим движение транспорта по улице будет перекрыто на протяжении всего мероприятия.

В тему: В прошлый раз Крещатик перекрывали 27 июля в связи с празднованием 1033-летия Крещения Украины-Руси.