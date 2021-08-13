Предстоятель УПЦ расскажет, как правильно принимать то, что посылает Господь

Главное: Господь посылает скорби для духовной пользы человека.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 14 августа, в 6.45 на «Интере».

«Если Бог посылает человеку что-то горькое, то в этом горьком всегда есть сладкое. А когда дьявол дает человеку что-то сладкое, то в этом сладком всегда есть что-то горькое и то, что является ядом для души человека», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым.

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