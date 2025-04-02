Жуткое ДТП в Австрии унесло жизни четырех украинцев

Утром вторника, 1 апреля, в австрийском регионе Нижняя Австрия около населенного пункта Зеебенштайн на Южном автобане (A2) произошло жуткое ДТП. О нем сообщает ORF.

Информируется, что тут микроавтобус с гражданами Украины врезался в грузовик.

В результате аварии погибли четыре человека, еще четырех людей госпитализировали.

По данным местных правоохранителей, произошло лобовое столкновение. Микроавтобус врезался в грузовик, когда тот выезжал с парковочного места.

Добавляется, что после столкновения людей в микроавтобусе зажало – их освобождали спасатели с помощью гидравлического оборудования.

После инцидента дорога в направлении Вены была перекрыта несколько часов, а пробка растянулась на десять километров.

Ранее огненное ДТП в Николаевской области оборвало две жизни.