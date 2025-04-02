Прошлый март в Киеве стал самым теплым в истории

Прошлый март в Киеве стал самым теплым за весь период наблюдений с 1881-го года. Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория.

Эксперты небесной канцелярии говорят: «По данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции Киев среднемесячная температура воздуха в марте составила 7,4 градуса тепла, что на 4,9 превышает климатическую норму».

Добавляется, что в первой половине месяца было зафиксировано сразу пятнадцать температурных рекордов.

Указывается, что самым холодным днем стало 18 марта, когда температура опустилась до 4,3 градусов мороза, а самым теплым было 7 марта с показателем 20,2 градуса тепла.

Сообщается также, что осадков на проспекте Науки выпало 37 мм, что составляет 93% месячной нормы.

Ранее мы писали, что в начале апреля украинцев ждет неприятная погода.