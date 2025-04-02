Медик объяснила, сколько воды в день должен выпивать человек

Российский медик Милена Османова рассказала, сколько воды в день должен выпивать человек. Тут есть свои нюансы.

Она подчеркнула: «Популярный совет пить два литра в день – миф».

По ее словам, норма зависит от возраста, веса, физической активности, климата и состояния здоровья.

Так, поясняется, что формула ВОЗ это 30-35 миллилитров на один килограмм веса. Например, при весе 70 килограммов норма составляет 2100-2450 миллилитров.

Говорится, что есть также дополнительная коррекция на физическую активность: плюс 500 миллилитров на час интенсивной тренировки.

Отмечается, что в ежедневной норме учитывается жидкость, полученная из пищи, так как около 20% воды человек получает из еды, например, из супов, фруктов и овощей.

Она поведала: «Если усреднить норму потребления воды в сутки, то получится, что взрослые женщины в день должны пить около 2-2,5 литров, мужчины около 2,5-3,5 литров, беременным рекомендуется прибавить 0,5 литра к обычной норме, а кормящим матерям от 0,7 до 1 литра к обычной норме».

Специалист резюмирует: «Детям от одного до трех лет следует пить около 1–1,3 литра, от четырех до восьми лет около 1,3–1,7 литра, от девяти до тринадцати лет около 1,7–2,4 литра. Подростки должны выпивать около 2-3 литров».

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