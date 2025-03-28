В НАТО назвали условия введения европейских войск в Украину

Руководители европейских договариваются о размещении войск в Украине. Это может быть полезным, но лишь при конкретных условиях. Об этом сказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью РБК-Украина.

«Во-первых, должно быть абсолютное прекращение огня, которого будут придерживаться обе стороны. Во-вторых, необходим мощный мандат, желательно под эгидой ООН. В-третьих, это должна быть авторитетная, многонациональная сила, которая будет состоять не только из европейских войск и будет иметь достаточное количество для обеспечения существенного присутствия вдоль всего российско-украинской границы», — отметил он.

Драгоне считает, что главной гарантией безопасности для Украины останутся ее Вооруженные силы, поскольку за три года войны, благодаря своей стойкости и полученной поддержке, они достигли чрезвычайно высокого уровня эффективности и продолжают укрепляться.

Глава Военного комитета НАТО подчеркнул, что Украина и впредь будет получать важную помощь от ряда стран в виде поставок оружия, обучения и обеспечения взаимодействия. Это позволит ей восстановить те способности, которые были истощены войной, и реорганизовать свои Вооруженные силы, чтобы обеспечить необходимое сдерживание для предотвращения новой агрессии.

«После войны необходим устойчивый мир. Это не может быть еще один „Минск-3“. Россия не должна использовать перемирие для перегруппировки и больше никогда не должна пытаться захватить ни одного квадратного сантиметра украинской земли. Именно поэтому союзники НАТО предоставляют Украине такую значительную поддержку. Это важно не только для безопасности Украины, но и для безопасности всей Европы и мира», — сказал Драгоне.

Напомним, Макрон анонсировал появление европейских сил в Украине.