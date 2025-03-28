Ученые говорят, что в мире могут исчезнуть сотни видов грибов

Эксперты из Международного союза охраны природы забили тревогу. Ученые заявляют, что 411 видов грибов находятся под угрозой исчезновения.

По их словам, ключевыми причинами этого являются вырубка лесов, сельское хозяйство и пожары, вызванные изменением климата.

Специалисты подчеркивают, что грибы играют ключевую роль в поддержании экосистем, обеспечивая питательные вещества для растений, помогая им справляться с засухами и болезнями, а также участвуя в накоплении углерода в почве.

Отмечается: «Грибы – это скрытые герои природы, они формируют основу экосистем, но долгое время оставались в тени внимания».

Микологи сравнили грибной мир с микробиомом человека: «Если мы теряем грибы, мы обедняем экосистемы, которые они поддерживают уже более четырехсот миллионов лет».

Увы, но на сегодняшний день среди 1,3 тысячи изученных грибов более 30% находятся в критическом состоянии.

Подчеркивается, что это лишь малая часть от 150 тысяч зарегистрированных видов, а общее число грибов на Земле может достигать 2,5 миллионов.

Говорится также, что вырубка лесов лишает многие виды грибов среды обитания. Так, к примеру, гриб Tricholoma colossus признан уязвимым из-за сокращения старых сосновых лесов в Финляндии, Швеции и России.

Добавляется, что быстрое развитие сельского хозяйства отраслей уничтожает среды обитания почти трехсот видов грибов, а азотные удобрения и выхлопные газы негативно влияют на 91 вид грибов, включая Hygrocybe intermedia, растущий в европейских лугах.

Кроме этого, глобальное потепление и лесные пожары угрожают более пятидесяти видам грибов, особенно в США, где изменились природные условия лесов.

Резюмируется, что следует обратить больше внимания на охрану грибного царства, так как без него экосистемы станут менее устойчивыми, а биоразнообразие окажется под еще большей угрозой.

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