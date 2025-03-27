Огненное ДТП в Николаевской области оборвало две жизни

В ночь на четверг, 26 марта, на трассе Н-11 Днепр – Николаев возле села Виноградовка (Николаевская область) произошло жуткое ДТП. О нем информирует ГСЧС.
Авария случилась с участием легковых автомобилей Skoda Octavia, ВАЗ-2170 и грузового автомобиля MAN с полуприцепом.
Увы, в результате инцидента погибли водители автомобилей ВАЗ 2170 и MAN.
Также пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля Skoda Octavia – их госпитализировали.
Добавляется, что после столкновения автомобилей произошел разлив и возгорание дизельного топлива. Позже пожарные ликвидировали пожар площадью 700 квадратных метров. Огнем были уничтожены автомобили ВАЗ и MAN с прицепом, повреждено хозяйственное сооружение на территории частного домовладения.
Ранее в Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар.