Огненное ДТП в Николаевской области оборвало две жизни

В ночь на четверг, 26 марта, на трассе Н-11 Днепр – Николаев возле села Виноградовка (Николаевская область) произошло жуткое ДТП. О нем информирует ГСЧС.

Авария случилась с участием легковых автомобилей Skoda Octavia, ВАЗ-2170 и грузового автомобиля MAN с полуприцепом.

Увы, в результате инцидента погибли водители автомобилей ВАЗ 2170 и MAN.

Также пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля Skoda Octavia – их госпитализировали.

Добавляется, что после столкновения автомобилей произошел разлив и возгорание дизельного топлива. Позже пожарные ликвидировали пожар площадью 700 квадратных метров. Огнем были уничтожены автомобили ВАЗ и MAN с прицепом, повреждено хозяйственное сооружение на территории частного домовладения.

Ранее в Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар.