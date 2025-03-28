Стало известно, какая погода ждет украинцев в последние выходные марта

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в грядущие выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в субботу, 29 марта, на большей части территории нашей страны будет сухо и тепло, только на юге, на Закарпатье и Прикарпатье утром и днем пройдет дождь. Ветер преимущественно восточный, 7-12, в Карпатах и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью от 0 до 5 тепла, на юге плюс 4-9, днем 13-18 тепла, в Карпатах плюс 4-9.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью 2-4 тепла, днем около плюс 15.

Кроме этого информируется, что в воскресенье, 30 марта, ночью на Прикарпатье, в южной части Украины и большинстве центральных областей пройдут умеренные дожди, на остальной территории нашей страны будет без осадков. Днем, кроме севера и крайнего юга, ожидается небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Ночью 2-7 тепла, на юге до плюс 10, днем 11-16 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью 4-6 тепла, днем плюс 13-15.

Ранее мы писали, что вскоре погода преподнесен украинцам крайне неприятный сюрприз.