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Новости > Трамп и Путин медленно прибивают Украину к кресту, — The Hill

Трамп и Путин медленно прибивают Украину к кресту, — The Hill

Агата Кловская
01.04.25 13:55
262
Трамп и Путин медленно прибивают Украину к кресту, — The Hill

Дональд Трамп начал превращать США в диктатуру, а во внешней политике — сотрудничать с врагами Америки против ее друзей. Об этом на страницах издания The Hill пишет почетный профессор Католического университета Америки, автор книги «Старая добрая деградация: Республиканская партия, Дональд Трамп и рост авторитаризма» Джон Кеннет Уайт.

В своей публикации аналитик констатирует, что Дональд Трамп при поддержке Илона Маска фактически уничтожил «старую добрую Республиканскую партию», превратив ее в инструмент достижения собственных политических амбиций. Эти амбиции, по мнению Уайта, заключаются в узурпации части полномочий Конгресса и превращении должности президента в «королевскую власть в американском стиле», где «лояльность вознаграждается, а инакомыслие подавляется».

То, что происходит во внутренней политике США, сказывается и на отношениях Америки с остальным миром. В этом контексте Уайт вспоминает последние дипломатические «достижения» Трампа: ослабление НАТО, которое обеспечило стабильность мира после Второй мировой войны, демонтаж агентства USAID, которое продвигало «мягкую силу» США во всем мире, «бред» об аннексии Канады и прочее.

«Похоже, что цель президента Трампа заключается в том, чтобы вселить страх в сердца не врагов Америки, а скорее ее друзей», — цитирует он слова бывшего посла Литвы в НАТО Гинте Дамусиса.

Очевидной жертвой «революции» Трампа, в частности его непонятной любви к Путину, может стать Украина.

«Изменение приоритетов США означает, что Украину медленно прибивают к кресту молотками, которыми владеют Трамп, Путин», — пишет Уайт.

Напомним, Путин будет добиваться ухода Зеленского, чтобы подчинить Украину.

Тэги: Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп

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