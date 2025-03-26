Украинцы продолжают массово умирать от гриппа и коронавируса

Грипп и коронавирус продолжают убивать украинцев. О текущей ситуации поведал Минздрав.

Медики говорят, что за последнюю неделю в нашей стране гриппом и коронавирусом заболели более 201 тысячи людей. 108 375 из них – это дети. Впрочем, это на 16% меньше, чем неделей ранее.

Специалисты отмечают, что пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 был зафиксирован в феврале, а в марте, к счастью, наблюдается снижение регистрации новых случаев.

Сейчас вирус гриппа циркулирует в 21 регионе Украины.

Информируется, что за прошлую неделю были госпитализировано 6 176 человек, из них 3 567 это дети в возрасте до 17 лет.

Увы, было зарегистрировано четыре летальных случая в результате осложнений COVID-19 и еще 19 в результате гриппа.

Ранее мы писали, что в Украине продолжает бушевать ОРВИ.