Стало известно, какие страны может посетить Трамп этой весной

Президент США Дональд Трамп поведал, какие страны может посетить этой весной. Политик встретился с журналистами в Белом доме.

Так, он заявил, что может прилететь в Саудовскую Аравию: «Это может произойти в апреле, может, немного позже».

До этого ходили слухи, что именно там американский лидер может встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства также отметил, что желает посетить ряд ближневосточных стран, среди которых – Катар и ОАЭ.

Ранее Трамп признался, что он – не добряк.