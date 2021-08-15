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Новости > Американские аналитики назвали неожиданное последствие глобального потепления

Американские аналитики назвали неожиданное последствие глобального потепления

Агата Кловская
15.08.21 11:29
525
Американские аналитики назвали неожиданное последствие глобального потепления

Главное: По данным американских аналитиков, все больше семейных пар не хотят иметь детей, опасаясь последствий климатических изменений.

Детали: Аналитики из американского финансового конгломерата Morgan Stanley выяснили, что глобальное потепление заставило часть людей рожать меньше потомства. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ, по данным специалистов, они боятся, что их дети не смогут пережить экстремальные погодные условия: из-за изменения климата некоторые регионы мира столкнутся с нехваткой урожая.

Кроме того, некоторые будущие родители не планируют заводить детей, чтобы не навредить планете. Согласно шведскому исследованию 2017 года, рождение одного ребенка в развитых странах приводит к выбросам в атмосферу почти 60 тонн углерода в год.

Как рассказал 35-летний британец Даниэль, проживающий с женой в Дубае, раньше они хотели завести ребенка, но теперь не уверены в своем желании. И климат стал основным фактором их сомнений.

Несмотря на любовь к путешествиям и постоянное использование кондиционера, они ищут способы уменьшить свой углеродный след. И отказ от ребенка, по их мнению, может решить эту проблему, ведь появление еще одного человека на планете негативно повлияет на окружающую среду.

В 2019 г похожие мысли озвучили британский принц Гарри и его жена Меган Маркл. В интервью журналу Vogue супруги заявили, что не будут заводить третьего ребенка ради заботы об экологии. За это они даже получили награду британской благотворительной организации «Вопросы популяции».

В свою очередь, 39-летняя учительница английского языка Джессика Комбес заявила, что «отказывается приводить детей в пылающий ад, который мы называем планетой». Она призналась, что всегда сомневалась по поводу рождения ребенка. «Когда я вижу состояние экономики, некачественное здравоохранение и изменение климата, то чувствую, что все мои опасения были оправданы», — рассказала женщина.

При этом климат также влияет на потенциальных родителей не только идеологически, но и физически. Согласно данным Калифорнийского университета, основанным на данных о рождаемости с 1931 по 2010 гг, если на несколько дней устанавливается температура выше 26,6 градусов по Цельсию, то в следующие 9 месяцев число родов в США снижается. По этой причине пик рождаемости обычно приходится на конец лета.

С изменением климата жарких дней в году будет становиться все больше.

По данным другого эксперимента, проведенного в Китае при участии 18 тысяч пар, загрязнение воздуха твердыми частицами увеличивает вероятность бесплодия на 20 процентов.

В тему: Согласно исследованиям ученых, в ближайшие десять лет в мире девочек родится почти на 5 миллионов меньше, чем мальчиков. Это приведет к избытку молодых мужчин примерно в одной трети мирового населения к 2030 году, что может привести к усилению антиобщественного поведения и насилия.

Рождаемость в Украине за последнее десятилетие упала на 40%. В прошлом году уровень рождаемости достиг минимума за все годы независимости страны.

Напомним: Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, в ближайшие пять лет глобальная температура на Земле вырастет на 1,5 градуса.

В феврале 2021 года группа ученых зафиксировала стремительное увеличение содержания пресной воды в Северном Ледовитом океане. Ее проникновение в Атлантический океан может иметь катастрофические последствия для глобального климата.

В то же время глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах, расположенных в поясе умеренного климата, что угрожает биоразнообразию и качеству питьевой воды.

В июле ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что изменение климата ускорило заражение людей малярией и лихорадкой денге, которые переносятся комарами. По прогнозам ученых, если ситуация будет так развиваться и дальше, то уже к 2080 г под риском заражения этими болезнями окажется около 8 млрд человек.

Согласно последнему отчету межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН, серия невероятно экстремальных погодных явлений по всему, включая пожары, которые сегодня наносят ущерб почти всем континентам, это лишь начало серьезных последствий изменения климата.

Тэги: рождаемость, дети, глобальное потепление, экология, рождение ребенка, аналитик, исследование, рождение, Morgan Stanley

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