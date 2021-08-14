Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые узнали о кошках кое-что очевидное, но невероятное

Ученые узнали о кошках кое-что очевидное, но невероятное

Александр Панько
14.08.21 11:46
101
Ученые узнали о кошках кое-что очевидное, но невероятное

Главное: Американские ученые выяснили, что если котам предоставить выбор между доступной пищей и выполнением задания за получение вкусной еды, то они предпочтут первый вариант.

Детали: Специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе провели исследование, в результате которого уличили котов в нежелании трудиться ради еды. Как сообщает Lenta.ru, ученые наблюдали за поведением 17 особей, которым предлагали решить головоломку с едой или получить пищу с подноса в свободном доступе.

Кошки видели лакомство в первом случае, поэтому они понимали, что для получения еды следует предпринять некие действия. При этом некоторые животные уже решали аналогичные задачи с лакомством. Эксперимент показал, что при соответствующем выборе животные отказываются выполнять простые действия и отдают предпочтение легкодоступной пище.

Ведущий автор работы, кошачий психолог Микель Дельгадо рассказал, что существует ряд исследований, которые демонстрируют заинтересованность птиц, грызунов, волков, приматов, жирафов — большинства видов животных — в решении головоломок для получения пищи.

«Что удивительно, из всех этих видов кошки, видимо, единственные, кто не проявляет склонности к какой-либо нагрузке», — подчеркнула эксперт.

По мнению специалистов, причина такого явления кроется не в лени кошек. В рамках эксперимента все они носили особые ошейники с трекерами активности: даже самые заинтересованные в движении животные стремились получить доступную пищу.

Ученые пока не нашли конкретное объяснение такому поведению. Дельгадо предположил, что головоломки, использованные в исследовании, не стимулировали естественное охотничье поведение котов.

В тему: В конце 2019 года канадские ученые из Гуэлфского университета узнали, как людям понять котов.

В августе 2020 года ученые из университета психологии Корнелла в США исследовали слюну кошек и собак на наличие окситоцина, известного также как «гормон любви». В итоге они пришли к выводу, что кошки физиологически практически равнодушны к общению с хозяином.

Тэги: США, еда, наука, кошка, кот, исследование

Комментарии

Статьи

13.08.21 09:09

Танки в ходе гражданской войны в Югославии (1991-1995 гг.). Часть 1

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю
14.08.21 00:36

От Парнаса до скандала: как «старик» Владимир Талашко влип в историю

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.08.21 09:07

Сегодня грузовики и амбалы перекроют центральную улицу Киева
13.08.21 21:33

Под Киевом на Спас покажут конное шоу
13.08.21 20:36

На Хмельнитчине осудили мужчину, который получил «коронавирусную» компенсацию
13.08.21 19:46

Известный спортивный бренд продали за гигантские деньги
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 17:53

Завтра у православных начинается Успенский пост
13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
13.08.21 16:59

Верующие УПЦ планируют встретиться с Варфоломеем и рассказать о последствиях признания ПЦУ
13.08.21 16:46

Польша согласилась продавать Украине вакцины, которые скоро испортятся
13.08.21 16:33

Фотографии из жизни УПЦ заняли призовые места на международном конкурсе OrthPhoto Awards
13.08.21 19:00

Главные новости за 13 августа 2021 года
13.08.21 17:25

Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
13.08.21 15:59

Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
13.08.21 14:59

В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
13.08.21 14:43

Стало известно, где на госслужбе больше всего платят
13.08.21 09:38

Коронавирус в Украине: 1 263 заболевших и 44 погибших
12.08.21 18:59

Главные новости за 12 августа 2021 года
12.08.21 15:57

Украина отправила в Литву гуманитарную помощь в виде 38 тонн колючей проволоки
12.08.21 10:57

Отныне Украина будет хранить ядерные отходы на своей территории
12.08.21 09:41

Коронавирус в Украине: 1 247 заболевших и 24 погибших
11.08.21 09:07

Коронавирус в Украине: 1 122 больных и 25 погибших
09.08.21 14:57

В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать
07.08.21 13:09

Ученые узнали о жирафах кое-что крайне любопытное
07.08.21 16:10

В УПЦ рассказали, как нужно одеваться в храм
07.08.21 14:14

Стало известно, сколько украинцев считают себя бедными
07.08.21 15:30

В Киевские духовные школы поступили 224 абитуриента
07.08.21 15:50

На Полтавщине верующие УПЦ отметили день Мгарских преподобномучеников
07.08.21 15:10

Митрополит Онуфрий рассказал, что значит быть благочестивым
10.08.21 16:56

В Минсоцполитики озаботились судьбой украинцев, получающих зарплату в конвертах
10.08.21 00:01

Найдено средство, которое может уничтожить коронавирус
Фото и Видео
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
В родном городе президента на посетителя супермаркета обрушился потолок
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Террористы захватили второй по величине городе Афганистана
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Видео не для слабонервных: молнии убили сотни овец в Грузии
Сильные ливни затопили Керчь
Сильные ливни затопили Керчь
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Двое полицейских средь бела дня устроили мордобой в Белой Церкви
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
Опубликовано видео горящей квартиры на Троещине
В Крыму затопило главную трассу полуострова
В Крыму затопило главную трассу полуострова
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
Полиция разоблачила банду, которая грабила товарные поезда прямо на ходу
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.