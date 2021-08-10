Главные новости за 10 августа 2021 года

— Минсоцполитики готовит законопроект, благодаря которому украинцы, не имеющие официальных доходов и рабочего стажа, смогут получать пенсионные выплаты.

— Министр Сергей Шкарлетт рассказал, как будут учиться дети в наступающем новом году, а также поделился данными о вакцинации от коронавируса среди учителей.

— Стоимость автогаза в Украине достигла рекордной отметки, достигнув 17,35 грн/л. Самый дорогой газ зафиксирован на Днепропетровщине.

— Одиозный экс-судья столичного суда Николай Чаус утверждает, что является потерпевшим в деле о похищении и попытке убийства. Чтобы уйти от смерти ему яклюы пришлось идти 50 км пешком.

— Известный советский и украинский актер и преподаватель Владимир Талашко опроверг все обвинения в сексуальных домогательствах. По его словам, у него не было «какого-то интимного общения» со своими студентками.

— Средний вес взрослого украинца составляет 75 килограммов. Рост же — 169 сантиметров.

— В Украину впервые за несколько столетий прибыл оригинал Конституции Пилипа Орлика. Ожидается, что со следующей недели он будет экспонироваться в Софии Киевской.

— По данным климатолога Светланы Краковской, через 50 лет из-за последствий глобального изменения климата в Украине перестанет лежать снег зимой и усилятся «тропические ночи».

— Коронавирусом в Украине заболел 781 человек. Умерли 24 больных.

— Штамм Дельта фиксируется в Черниговской области. Выявили десять больных.

— По Софийской площади гоняли два автомобиля. Появилось видео инцидента в центре Киева.

— Несколько десятков цыганских детей остановили поезд в районе Киева и забросали его камнями.

— Во Львове не работают большинство трамвайных маршрутов из-за аварии на тяговой подстанции.

— В Харьковской области полицейские, приехавшие на вызов о хулиганстве, были вынуждены вступить в схватку с неадекватным голым местным жителем.

— Лионель Месси переходит в ПСЖ. Он будет получать 35 миллионов евро в год.