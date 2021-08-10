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Новости > На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ

На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ

Александра Кудрявцева
10.08.21 14:30
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На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ
Главное: На Закарпатье в селе Цыгановцы 9 августа открылся ежегодный духовно-просветительский лагерь УПЦ для детей «Камо грядеши».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, открытие лагеря посетил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор, который совершил молебен на начало доброго дела.
 
Архиерей пообщался с детьми и благословил всех, после чего подарил каждому ребенку молитвослов.
 
«Название лагеря говорит само за себя — мы стремимся указать истинную дорогу детям, дорогу к храму, к Богу», — сказал однажды на открытии лагеря митрополит Феодор. «Детский лагерь „Камо грядеши“ является уникальным миссионерским явлением по своей природе и ежегодно он пополняется новыми детьми», — отметили в епархии.
 
В тему: В Киеве 11 августа состоится VI-й православный фестиваль УПЦ «Божьи дети».
 

Тэги: дети, Закарпатье, лагерь, УПЦ

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