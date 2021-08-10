На Закарпатье открылся ежегодный детский лагерь УПЦ

Главное: На Закарпатье в селе Цыгановцы 9 августа открылся ежегодный духовно-просветительский лагерь На Закарпатье в селе Цыгановцы 9 августа открылся ежегодный духовно-просветительский лагерь УПЦ для детей «Камо грядеши».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, открытие лагеря посетил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор, который совершил молебен на начало доброго дела.

Архиерей пообщался с детьми и благословил всех, после чего подарил каждому ребенку молитвослов.

«Название лагеря говорит само за себя — мы стремимся указать истинную дорогу детям, дорогу к храму, к Богу», — сказал однажды на открытии лагеря митрополит Феодор. «Детский лагерь „Камо грядеши“ является уникальным миссионерским явлением по своей природе и ежегодно он пополняется новыми детьми», — отметили в епархии.