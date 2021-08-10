Известный украинский актер прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах

Главное: Известный советский и украинский актер и преподаватель Владимир Талашко опроверг все обвинения в сексуальных домогательствах. По его словам, у него не было «какого-то интимного общения» со своими студентками.

Детали: Народный артист Украины, преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, Владимир Талашко прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах. Как сообщает LB.ua, по его словам, интимного общения со студентками у него не было.

«Раздевал, целовал — такого не было. Не помню, не знаю, не было... Какого-то общения интимного не было», — рассказал он в эфире одного из телеканалов.

В то же время отвечая на вопрос о том, приглашал ли он девушек к себе домой, артист признал, что иногда проводил такие репетиции. «Но это были не одна, не две, а три, четыре, пять, это было, как говорят, в этапах работы», — объяснил он.

В руководстве университета журналистам также заявили, что не получали от студенток никаких обращений — ни письменных, ни устных.

В тему: 9 августа 2021 года Министерство культуры и информационной политики объявило о проведении расследования из-за обвинений Владимира Талашко в недопустимом поведении в отношении бывших студенток. По данным сценариста Богдана Панкрухина, он сексуально домогался студенток на протяжении 20 лет по одной и той же схеме: якобы приглашал девушек порепетировать к себе домой, предлагал выпить, а затем «фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму». В подтверждение он привел истории двух студенток.