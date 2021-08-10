О претенденте на должность министра МВД Вячеславе Аброськине стали известны шокирующие факты

После увольнения с должности министра внутренних дел Арсена Авакова, одним из претендентов на его кресло стал бывший первый заместитель руководителя Нацполиции и нынешний ректор Одесского государственного университета внутренних дел Вячеслав Аброськин. Как сообщает ZNAJ.ua , в биографии полицейского генерала много темных пятен.

Так, несмотря на то, что Аброськин награжден за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, во время вторжения РФ в Крым генерал, возглавляющий на тот момент Криминальную полицию Севастополя, не спешил покидать оккупированную территорию, ожидая предложения от оккупантов.

«Не получив предложения от россиян, только тогда Аброськин сделал свой выбор и тоже перебрался в материковую Украину, где сразу же позиционировал себя как украинского патриота», — пишет ZNAJ.ua . После назначения на должность начальника милиции Донецкой области Аброськин предпочитал не вспоминать о «крымском периоде» в своей карьере.

Журналисты утверждают, что причиной этому может быть причастность полицейского к наркоторговле в Крыму. В 2013 году и. о. начальника Севастопольского управления милиции по фамилии Крайнюк информировал начальника департамента внутренней безопасности МВД в Севастополе Демина о том, что Аброськин крышует наркоторговлю и ведет роскошный образ жизни .

И только аннексия полуострова не позволила отделу внутренней безопасности довести дело до конца.

Назначение на должность в Донецкой области стало для генерала карьерным трамплином, пишет ZNAJ.ua, однако, «он первым делом бросился воевать не с оккупантами, а с волонтерами на фронте и со своими коллегами по службе, в том числе, с теми, кто приехал служить Украине с оккупированных территорий».

Поэтому на должности в полиции стали назначаться не способные сотрудники, а лояльные. Так, стало известно, что Владимир Гончаров, назначенный начальником Артемовского (ныне Бахмутского) отдела полиции, получил должность из-за того, что Аброськин по неосторожности прострелил ему ногу.

Кроме того, генерал полиции продвигал по служебной лестнице женщин, к которым испытывал особую симпатию. Таким образов, по сведению издания, должность получила полицейская Елена Чекан, «если в 2013 году она была помощником дежурного отдела милиции в Селидовом, а затем оперативным дежурным, то в 2014 году ей присвоили звание капитана, потом перевели в угрозыск Лимана, где назначили на руководящую должность и почти сразу присвоили ей звание майора».

«Источники говорят, — пишет издание, — что в отношениях с женщинами следует обратить внимание на истории девушки из Лиги будущих полицейский, которой еще не исполнилось 18 лет. Примечательно, что при этом Аброськин был инициатором проекта закона о педофилии.»

Будучи руководителем криминальной полиции Украины, Вячеслав Аброськин отметился в одном из самых громких пиар-проектах: задержание воров в законе. Но далее задержаний, пишут журналисты, дело не двинулось: воров отпускали, предварительно сфотографировав. А с некоторых из них, как например с криминального авторитета Пана (Виктора Панюшина) были стребованы 800 тыс. долларов, которые передавались через начальника департамента стратегических расследований Романа Осуховского.

Государственное бюро расследований возбудило против полицейских уголовное дело, которое до сих пор не закрыто.