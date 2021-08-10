ДТП под Киевом: погиб крошечный ребенок

Главное: В Киевской области произошло ДТП. Погиб ребенок.

Детали: В минувший понедельник, 9 августа, в Киевской области на пересечении дорог между селами Мировка и Гороховое произошло смертельное ДТП. О нем сообщает полиция.

Тут автомобиль Nissan Maxima, направляясь со второстепенной дороги, не пропустил Skoda Octavia, после чего случилось столкновение.

Известно, что в Nissan Maxima находилось четыре человека, в том числе двое детей.

Увы, жертвой аварии стал мальчик 2020-го года рождения.

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