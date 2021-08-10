Археологи обнаружили на востоке Китая нечто уникальное

Главное: Группа китайских археологов обнаружила в китайской провинции Хэнань свидетельства древнейшего в мире производства монет. Его возраст превышает 2600 лет.

Детали: Исследователи из Чжэнчжоусского и Пекинского университетов обнаружили на раскопках литейной мастерской в городе Гуаньчжуань в центральном Китае, основанном около 800 года до н. э., бронзовые лопатообразные монеты и глиняные литейные формы, в которых их изготовляли. Как сообщает Lenta.ru, в той же яме, в которой их нашли, были обнаружены также семена просо и угли от костров, на которых плавили металл.

По ним методом радиоуглеродного датирования и определили возраст находок, который составил более 2600 лет.

По оценкам исследователей, монетный двор начал заниматься чеканкой монет как минимум в 640 г до н. э., что делает его древнейшим в мире. Он продолжал свою деятельность как минимум до 550 г до н. э.

При этом исследователи предполагают, что производство в Гуаньчжуане начало чеканить монеты не с самого открытия. Перед этим оно на протяжении примерно 150 лет изготовляло орудия труда и оружие.

Ученые до сих пор точно не знают, что именно заставило древних китайцев заняться производством монет. Либо это облегчало товарообмен между торговцами, либо же собирание налогов государством.

Справка: Считается, что первые монеты начали чеканить в Лидийском царстве. Древнейшие из них датируются 630 г до н. э. Ранее на территории Китая находили монетные дворы аналогичного возраста, однако датировать их можно лишь относительно, причем только по остаткам керамики.

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