Коронавирус в Украине: 781 заболевший и 24 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболел 781 человек. Умерли 24 больных.

Детали: Коронавирус в Украине остается на одном уровне. Данные на вторник, 10 августа, приводит министерство здравоохранения.

Выявили 781 случай заразы. Госпитализировали 335 людей, а выздоровели 1 390 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 21 705, методом ИФА – 7 698, экспресс-тестами – 15 150.

Наибольшее число больных фиксировали в Киеве (167), а также Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

Умерли 24 человека. За все время скончались 53 124 больных.

С начала пандемии заболели 2 260 232 человека, а выздоровели 2 192 592 больных.

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