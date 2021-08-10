Полицейские случайно задержали двух киллеров на Ивано-Франковщине

Главное: На Прикарпатье патрульные полицейские остановили авто с коктейлем Молотова, винтовкой и фальшивыми номерными знаками на заднем сиденье. За рулем оказался киллер, ехавший «на дело».

Детали: Вечером 9 августа полицейские в Ивано-Франковске остановили автомобиль. Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, во время его поверхностной проверки на заднем сиденье обнаружили оружие, пакеты с пластиковыми бутылками, наполненными легковоспламеняющейся жидкостью, GPS-трекер и два комплекта номерных знаков.

В ходе следственных действий выяснилось, что 26-летний уроженец Беларуси и 29-летней киевлянин ехали убивать местного предпринимателя.

Им сообщили о подозрении в подготовке к убийству и незаконном обращении с оружием.

Суд отправил подозреваемых под стражу. Сейчас следователи выясняют, были ли у них подельники.

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