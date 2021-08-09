Стало известно, сколько граждан родилось в Украине за годы независимости

Главное: По данным Министерства юстиции, за все годы независимости в Украине родились более 13,5 млн граждан.

Детали: С 24 августа 1991 года в Украине родились 13 млн 649 тыс. человек. Как сообщается на официальной странице Министерства юстиции в Facebook, это число было зафиксировано органами государственной регистрации актов гражданского состояния за последние 30 лет

В ведомстве также рассказали о начале флешмоба «Юстиция в годы Независимости», в рамках которого пообещали каждый день сообщать интересные факты из сферы юстиции за последние 30 лет.

В тему: По состоянию на начало 2020 года численность населения Украины составила 37 млн 289 тысяч людей. Из них 20,01 млн — женщины, 17,28 млн — мужчины.