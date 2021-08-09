Главные новости за 9 августа 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели триста человек. Умерли пять больных.

- При оценке своего материального положения всего 67,1% украинских домохозяйств отнесли себя к бедным. При этом количество украинцев, считающих себя богатыми, не превышает 0,1%.

- Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому. Также он оценил ситуацию с Украиной.

- Курс гривны вырос. Доллар и евро подешевели.

- В конце рабочей недели в Украине будет не жарко. Ожидается сухая погода.

- Украину ждут в НАТО. В Британии считают вопрос решенным.