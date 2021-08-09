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Новости > В Киеве 11 августа состоится VI-й православный фестиваль УПЦ «Божьи дети»

В Киеве 11 августа состоится VI-й православный фестиваль УПЦ «Божьи дети»

Александра Кудрявцева
09.08.21 15:13
135
В Киеве 11 августа состоится VI-й православный фестиваль УПЦ «Божьи дети»

Главное: В столице 11 августа состоится VI-й благотворительный фестиваль Украинской Православной Церкви «Божьи дети», который инициировал отдел социального служения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, православный фестиваль призван поддержать детей с ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных семей и детей-сирот.

«Цель фестиваля - организовать праздник для детей-сирот, детей из неполных и малообеспеченных семей, детей с особыми потребностями со всей Украины, привлечь внимание общества к необходимости всесторонней поддержки детей, объединение усилий неравнодушных людей и государства ради счастливого будущего украинских детей», - отметили организаторы.

Юных зрителей ожидают подарки, сюрпризы, фуршет и огромный торт. На праздник будут приглашены дети-сироты, дети из неполных семей, учащиеся воскресных школ из всех епархий Украинской Православной Церкви.

Открытие фестиваля состоится 11 августа в 13.30 в Международном центре культуры и искусств (Аллея Героев Небесной Сотни, 1).

***Благотворительный фестиваль «Божьи дети» проходит с июня 2016 года.

Организаторы фестиваля:

Киево-Печерская лавра,

БФ «Святых благоверных князей Бориса и Глеба»,

общественная организация «Божьи дети».

Ежегодно участниками фестиваля становятся более 2 тыс детей со всей Украины.

Подробная информация - на странице Фестиваля в Фейсбук.

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Тэги: новости православия, УПЦ

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