В ООН рассказали о глобальной экологической катастрофе, которая уже дает о себе знать

Главное: Серия невероятно экстремальных погодных явлений по всему, включая пожары, которые бушуют летом 2021 года и наносят ущерб Канаде, Греции, Турции, российской Сибири и всему миру, лишь начало серьезных последствий изменения климата, считают в ООН.

Детали: По данным климатологов Организации объединенных наций, в ближайшие десятилетия признаки глобального потепления почувствуют все страны, так как повышение температуры на планете достигнет критических значений для сельского хозяйства и здравоохранения. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на отчет межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН, выбросы парниковых газов в результате деятельности человека являются причиной потепления примерно на 1,1 градуса Цельсия в 1850-1900 гг, и в ближайшие 20 лет среднее значение превысит 1,5 градуса по Цельсию.

По словам сопредседателя группы Валери Массон-Дельмотт, среди угроз, которые это несет — более интенсивные дожди, наводнения, сильная засуха во многих регионах, опасность для прибрежных территорий, так как будет продолжаться подъем уровня Мирового океана, усиление таяния вечной мерзлоты и многое другое.

При этом она убеждена, что «ограничение глобального потепления до 1,5 и 2 градусов по Цельсию будет недостижимо без немедленного сокращения выбросов парниковых газов».

Доклад выпущен в преддверии переговоров ООН по климату, известных как COP26, которые пройдут в начале ноября. Почти 200 стран ратифицировали Парижское климатическое соглашение на COP21 в 2015 году, стратегической целью которого является сдерживание роста глобальной температуры выше 1,5 градуса по Цельсию и масштабные меры по сокращению выбросов углерода. В начале августа эксперты IPCC заявили, что одной борьбы с объемами образования углекислого газа на планете недостаточно и следует сделать все возможное, чтобы минимизировать образование метана от различных сфер деятельности человека.

В тему: Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, в ближайшие пять лет глобальная температура на Земле вырастет на 1,5 градуса.

В феврале 2021 года группа ученых зафиксировала стремительное увеличение содержания пресной воды в Северном Ледовитом океане. Ее проникновение в Атлантический океан может иметь катастрофические последствия для глобального климата.

В то же время глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах, расположенных в поясе умеренного климата, что угрожает биоразнообразию и качеству питьевой воды.

В июле ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что изменение климата ускорило заражение людей малярией и лихорадкой денге, которые переносятся комарами. По прогнозам ученых, если ситуация будет так развиваться и дальше, то уже к 2080 г под риском заражения этими болезнями окажется около 8 млрд человек.