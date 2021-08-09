Британский посол сделала резонансное заявление по поводу вступления Украины в НАТО

Главное: Украину ждут в НАТО. В Британии считают вопрос решенным.

Детали: Британский посол в Украине Мелинда Симмонс сделала громкое заявление по поводу вступления нашей страны в НАТО. Ее цитирует ВВС.

Дипломат сказала следующее: «Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к Альянсу».

Она добавила: «Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе. Разговоры о членстве с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет».

Посол отметила: «Моя задача как посла контактного посольства НАТО заключается в том, чтобы распространять осведомленность об Альянсе и развеивать дезинформацию, а также в том, чтобы вести диалог с Украиной, поддерживать и помогать ей на пути к членству».

Также Мелинда Симмонс сказала: «Все прекрасно, и прогресс очевиден. Но что касается институциональных реформ, которых требует членство, то здесь остается много работы в некоторых сферах больше, чем в других».

Британка обратила внимание: «Одна из них – институциональная реформа в сфере обороны. Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс».

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