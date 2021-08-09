Митрополит УПЦ рассказал, в каких случаях Церковь не проявляет терпение

Главное: Снисхождение к ересям, расколам и грехам недопустимо в церковной жизни.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Не со всякими немощами ближнего мы должны смиряться и не всякие инаковости призваны терпеть. Православное богослужение в нашей стране и в Африке очень сильно отличаются друг от друга в деталях. Но это не является поводом для разделений. В то же самое время в Украине богослужение тех, кто отпал от Церкви, ничем не отличается от нашего, но воспринимать это кощунство, как службу Богу, и тем более участвовать в нем, мы не имеем права. Снисхождение к расколу или ереси, в каком бы виде и в какой бы форме они себя не проявляла, недопустимо для нас ни в коем случае. То же самое можно сказать и о нравственной распущенности», - подчеркнул митрополит Лука.

Владыка отметил, что «признавать «по снисхождению» союз извращенцев за христианский брак равносильно отречению от Христа».

«Апостол Павел учит нас тому, что разномыслие возможно во второстепенном, но в главном должна быть не только любовь, но и Истина», - напомнил архиерей.

Он подчеркнул, что верующие должны помогать людям идти навстречу Богу, а не отталкивать от Него.

«Сатана делает все возможное, чтобы разделять нас. Он ищет любой подходящий для этого повод. Ранее это были штрих-коды и ИНН, теперь вакцинация и карантинные меры. Отец лжи использует все, чтобы разрушить единство нашей веры. И каждый раз, когда христианин со скрипом на зубах бросается обличать тех, кто имеет отличную от него точку зрения, он удаляется от Бога и начинает служить дьяволу», - сказал митрополит Лука.

Владыка призвал проявлять понимание к людям, приходящим в храм и придающим значение внешней обрядовости.

«Часто в наши храмы приходят люди немощные. Те, для которых богослужение менее важно, чем то, чтобы зажжённая ими свеча не потухла. Есть немощные, для которых внешняя обрядовая сторона жизни Церкви важнее, чем внутренняя жизнь во Христе. Что же нам делать с такими людьми? Набрасываться на них с обличениями и нравоучениями? Но это их только озлобит и оттолкнёт от Христа. Можно объяснить им с любовью, но только тогда, когда человек расположен к слушанию и пониманию», - заключил митрополит Лука.

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