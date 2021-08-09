Украинцев начали вакцинировать от коронавируса в крупнейшем аэропорту страны

Главное: В аэропорту «Борисполь» стартовала вакцинация от коронавируса. Происходит она в терминале D.

Детали: В аэропорту «Борисполь» началась вакцинация от коронавируса. Прививки делают в помещении терминала D с 9-00 до 15-00.

Отмечаются, что используют вакцины CoronoVac (Sinovac) и Pfizer.

Вакцинироваться могут граждане Украины, а также лица, имеющие вид на жительство в нашей стране, удостоверение беженца и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Подчеркивается, что прививки делают бесплатно, а также без предварительной записи в формате живой очереди.

Желающему вакцинироваться нужно иметь паспорт гражданина Украины или его копию, идентификационный код и мобильный телефон.

Уточняется, что вакцинацию проводит бригада «Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи».

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