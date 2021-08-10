Найдено средство, которое может уничтожить коронавирус

Главное: Обнаружено средство, способное уничтожить коронавирус. Это препарат фенофибрат.
Детали: Как оказалось, препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота способны уничтожить коронавирус. Об этом узнала группа международных ученых.
Отмечается, что данное средство используют для снижения уровня холестерина у людей с рисками сердечнососудистых заболеваний.
Информируется следующее: «Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат снижает вирусную нагрузку на 70%. Препарат показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2».
Впрочем, его эффективность против штамма «дельта» пока изучается.
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