Найдено средство, которое может уничтожить коронавирус

Главное: Обнаружено средство, способное уничтожить коронавирус. Это препарат фенофибрат.

Детали: Как оказалось, препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота способны уничтожить коронавирус. Об этом узнала группа международных ученых.

Отмечается, что данное средство используют для снижения уровня холестерина у людей с рисками сердечнососудистых заболеваний.

Информируется следующее: «Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат снижает вирусную нагрузку на 70%. Препарат показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2».

Впрочем, его эффективность против штамма «дельта» пока изучается.

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