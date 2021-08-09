В аквапарке Днепра утонул маленький мальчик

Главное: В Днепре в аквапарке утонул ребенок. Мальчику было девять лет.

Детали: В минувшее воскресенье, 8 августа, в Днепре произошла трагедия. Как пишет издание «Наше місто», в аквапарке на Победе утонул девятилетний мальчик.

Инцидент случился в большом бассейне.

Сообщается: «Посетители аквапарка пытались самостоятельно оказать помощь мальчику. На место прибыли две кареты скорой помощи, однако спасти ребенка не удалось».

Известно, что малыш приехал сюда вместе с мамой.

Информируется: «Мать отлучилась и пошла в другую сторону заведения. Со слов работника аквапарка, примерно в 18-00 персонал заметил, что ребенку в бассейне стало плохо, его вытащили и позвали медицинский персонал».

В тему: Непогода в Крыму привела к гибели людей.