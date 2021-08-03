Ситуация с коронавирусом в пяти областях Украины усугубилась

Главное: Ситуация с коронавирусом ухудшается. Пять областей не соответствуют зеленой зоне.

Детали: В Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом. Данные на вторник, 3 августа, приводит министерство здравоохранения.

Отмечается, что по уровню госпитализации зеленой зоне на сегодня не соответствуют Закарпатская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Сообщается, что на Закарпатье этот показатель превышен третий день кряду. Сейчас он равен 103,2%.

В Ровенской области уровень госпитализации – 92,3%, в Тернопольской – 136,4%, в Хмельницкой области – 59,3%, а в Черкасской области – 55,6%.

Напомним, что норма по данному показателю составляет 50%.

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