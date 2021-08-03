Ученые заявили, что коронавирус может спровоцировать инфаркт

Главное: Выявлено страшное последствие коронавируса. Он может привести к сердечнососудистым заболеваниям.

Детали: Коронавирус может обернуться сердечнососудистыми заболеваниями. Это выяснили ученые из шведского университета Умео, которых цитирует The Lancet.

Исследователи сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с данным заболеванием и членов контрольной группы, в которую вошли пациенты, перенесшие эти состояния, но не заражавшиеся коронавирусом.

В эксперименте принимали участие 86 742 человека.

Оказалось, что коронавирус увеличивал риск развития этих болезней в три раза.

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