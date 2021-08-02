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Новости > Шева ушел... Сборная Украины по футболу осталась без главного тренера

Шева ушел... Сборная Украины по футболу осталась без главного тренера

Абелардо
01.08.21 20:42
561
Шева ушел... Сборная Украины по футболу осталась без главного тренера

Главное: Андрей Шевченко официально покинул пост наставника сборной Украины по футболу. На его место есть уже два кандидата.

Детали: Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко официально покинул сборную Украины. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел 5 лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.

Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину»— написал он.

По информации Sport.ua из Дома футбола, причиной такого решения Андрея Шевченко стал финансовый вопрос. По словам нашего инсайда, Шевченко в новом цикле — отбор на ЧМ-2022 — УАФ урезала в два раза зарплату. Вместо примерно семидесяти пяти тысяч долларов в месяц тренер должен был получать примерно тридцать тысяч. Это очень не понравилось Андрею Николаевичу, и он решил уйти.

Вслед Шевченко об уходе из сборной Украины объявил и его ассистент, итальянец Андреа Мальдера.

«Наша работа с Украинской ассоциацией футбола сегодня официально заканчивается. Благодарю игроков, персонал (за то уважение, которое они всегда показывали), президента и федерацию за прекрасную возможность, которая у нас была.

Но, прежде всего, хочу поблагодарить фанатов и людей, которые всегда позволяли мне чувствовать себя как дома. Я отдал всего себя и многое получил. Украина, ты навсегда будешь в моем сердце и на моей коже», — написал Мальдера у себя в Инстаграме.

Одним из кандидатов на должность главного тренера эксперты называют Сергея Реброва. Бывший игрок и экс-наставник «Динамо» недавно покинул венгерский «Ференцварош», с которым за три сезона добился серьезных успехов: выиграл три титула чемпионата Венгрии и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Однако Ребров летом согласился на предложение владельцев «Аль-Айна» из ОАЭ. Пока неизвестно, был ли у Реброва в контракте прописан пункт о том, что в случае предложения от УАФ, он сможет автоматически разорвать контракт с клубом из Эмиратов. Если такой пункт не был прописан, то Реброву придется отработать контракт в ОАЭ.

Другое вариант для УАФ — подписание контракта с Мироном Маркевичем. Специалист 1 февраля отметил 70-летний юбилей. Он некоторое время руководил сборной в 2010 году и не прочь снова вернуться на тренерский мостик национальной сборной.

В тему: Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2020.

Тэги: футбол, сборная Украины, Андрей Шевченко, спорт, Мирон Маркевич, Сергей Ребров, сборная Украины по футболу

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