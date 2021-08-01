В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отметили память чудотворной иконы Богородицы

Праздничные богослужения в лавре начались накануне — было совершено чтение акафиста Божией Матери и всенощное бдение.
После литургии архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом с чудотворной Святогорской иконой к монументу Божией Матери Игумении.
Митрополит Арсений пожелал всем материнского Покрова Божией Матери, утешения и исполнения всего доброго, что просим у Пречистой Богородицы, которая сугубо предстоит за обитель Святогорскую, за Отечество и сугубо молится за всех вместе и за каждого в отдельности.
Он обратил внимание, что на торжества в честь Святогорской Божией Матери съехались православные со всей Украины: с Волыни и Ровенщины, Винницы и Буковины, Полтавщины и Сумщины, Харьковщины, Донетчины, Луганщины, других регионов.
***Святогорской иконе Богородицы молятся об исцелении от онкологических заболеваний и бесплодия.
История написания чудотворного списка Святогорской иконы Божией Матери связана с одним афонским старцем-иконописцем, который посетил Святые Горы вскоре по открытии монастыря в 1844 году.
Долгое время икона находилась в Иоанно-Предтеченской церкви, в которой в то время молился несший подвиг затвора в меловой скале преподобный Иоанн Святогорский.
Здесь икона была чудесно сохранена не только от сырости, но и от пожара, случившегося в пещерном храме. После возвращения Святогорской иконы в Лавру в 1992 году по сегодняшний день по молитвам перед нею совершается много чудес и исцелений.
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