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Новости > Ученые из Китая воплотили антиутопическую идею американского фантаста

Ученые из Китая воплотили антиутопическую идею американского фантаста

Александр Панько
01.08.21 13:29
921
Ученые из Китая воплотили антиутопическую идею американского фантаста

Главное: Китайские ученые разработали систему, которая по открытым данным в интернете сможет предсказать теракт за неделю до его планируемого совершения.

Детали: Ученые под руководством профессора Чжэцзянского университета в Китае Андре Питона создали модель, в соответствии с которой используя лишь общественно доступные данные, можно предсказывать многие теракты за неделю до их совершения. Как сообщает Lenta.ru, для проверки своей теории они проанализировали большой массив информации, который включил в себя данные по терактам во всем мире за период с 2003 по 2016 гг.

В результате удалось обнаружить некие индикаторы, которые позволяют предугадать потенциальные атаки в тех регионах, где террористические акты происходят особенно часто, с точностью до 50%.

Исследователи отметили, что их разработка, возможно, сможет помочь профильным спецслужбам для предотвращения происшествий и позволит тратить меньше средств на ложные сообщения.

В тему: В 1956 году американский писатель-фантаст Филип Дик опубликовал рассказ «Особое мнение», рассказывающий о будущем, в котором человечество при помощи группы провидцев научилось предсказывать преступления и арестовывать подозреваемых еще до их совершения. Однако впоследствии выясняется, что система может использоваться в интересах отдельно взятого человека, в данном случае ее разработчика.

В 2002 г по Стивен Спилберг снял одноименный фильм с Томом Крузом в главной роли,

Тэги: США, теракт, Китай, наука, исследование интернет-аудитории Украины, фантастика, информация, предсказание, технологии, Андре Питон, Филип Дик

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