Второй почтомат за день взорвался в Одессе

Главное: В Одессе произошел взрыв самодельного устройства в почтомате. Это уже второй подобный случай за сегодняшний день.

Детали: Утром 29 июля в правоохранительные органы обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные дверцы ячейки для хранения посылок. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, прибывшая на место следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции вместе с работниками управления взрывотехнической службы областной полиции установила, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена.

В результате взрыва никто не пострадал.

Остатки от самодельного устройства были направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по статье об умышленной порче имущества.

В тему: Утром 29 июля в Оболонское отделение полиции поступило сообщение, что в одном из торговых центров произошел взрыв почтомата. По предварительным данным, сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий.