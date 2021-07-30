Ученые узнали о собаках нечто неожиданное

Главное: Собаки могут вычислять ложь людей. Это доказали ученые.

Детали: Исследователи из Венского университета узнали, что собаки могут различать ложь людей. Их цитирует издание Proceedings of the Royal Society.

В эксперименте приняли участие 260 животных.

Специалисты ставили перед животными две непрозрачные миски – одна из них была пуста, а в другой лежало лакомство, после чего человек, которого собаки раньше никогда не видели, начинал подсказывать им, в какой миске лежит пища. Сами же животные следовали указаниям, после чего получали лакомство и начинали доверять незнакомцу.

После этого другой незнакомый человек перекладывал еду на глазах у собак из одной миски в другую, а первый незнакомец наблюдал за происходящим. Процедура повторялась, но уже без его присутствия.

Информируется: «После этого повторили первую часть эксперимента: оказалось, что собаки игнорируют совет человека, если он не присутствовал, когда угощения перекладывали».

Также сообщается: «Половина животных не стали следовать совету этого человека, если он видел, как перемещают еду, а затем пытался убедить их, что она лежит на самом деле в пустой миске».

Ученые рассказали: «Такие же эксперименты уже проводились с детьми в возрасте до пяти лет, а также с макаками и шимпанзе. Дети и обезьяны гораздо чаще доверяли совету очевидного лжеца, чем собаки».

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