Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский намекнул на родство украинцев и россиян

Зеленский намекнул на родство украинцев и россиян

Александр Панько
28.07.21 12:59
128
Зеленский намекнул на родство украинцев и россиян

Главное: Президент Владимир Зеленский ответил российскому лидеру Владимиру Путину на статью об одном народе и общей истории Украины и России. При этом он сравнил россиян с «двоюродными племянниками» и «очень дальними родственниками».

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с 1033-летием крещения Киевской Руси — Украины. В видеообращении, опубликованном на официальной странице в Facebook, он напомнил, что именно Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

Он подчеркнул, что крещение великим князем Владимиром Киевской Руси «это не часть нашей истории, это и есть наша история». «Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — добавил президент, подкрепив свои слова видеоэкскурсией по Киеву и различным уголкам Украины, которые непосредственно связаны с историей христианства.

«Взяв электросамокат, можно добраться и увидеть Киево-Печерскую лавру, Михайловский Златоверхий собор, Аскольдову могилу. Выйдя на „Арсенальной“, взяв кофе и пройдя несколько метров, мы видим церковь Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий. Великий князь Киевский. Основатель Москвы», — объяснил глава государства.

«Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву — ее наследники», — заключил Зеленский, подчеркнув, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров»,

В тему: 12 июля 2021 года президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве украинского, белорусского и российского народов.

Тэги: Владимир Путин, Россия, Киевская Русь, политика, обращение, заявление, родственник, София Киевская, Крещение Руси, святой Владимир, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.07.21 09:08

5 лучших фильмов из Гонконга

Автор: Анастасия Лях

Дайджест

Рейдери в законі: як на Львівщині Феміда танцює під дудку «доброго самаритянина» Брезіцького
26.07.21 12:00

Рейдери в законі: як на Львівщині Феміда танцює під дудку «доброго самаритянина» Брезіцького

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.07.21 12:55

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ из разных уголков Украины празднуют День Крещения Руси
28.07.21 12:42

Оказывается, люди с психическими расстройствами умирают от коронавируса в 2 раза чаще
28.07.21 12:11

Известная светская львица Пэрис Хилтон впервые станет мамой в 40 лет
28.07.21 12:05

В центре Николаева со стрельбой подрались подростки
28.07.21 11:58

Неизвестные подожгли леса на Хортице
28.07.21 11:31

Родственники Кравчука запретили врачам говорить о его здоровье, – СМИ
28.07.21 11:11

В Одессе дети отравились прямо в больнице
28.07.21 11:01

В Днепре водитель «Славуты» трижды переехал свою сожительницу
28.07.21 10:58

Львовские паломники попали в ДТП в Ровенской области
28.07.21 10:41

Комаровский рассказал об опасности дельта-варианта коронавируса для взрослых и детей
28.07.21 10:27

Коронавирус в Украине: 717 заболевших и пятнадцать погибших
28.07.21 09:56

В Киеве официально зафиксирована первая смерть от дельта-варианта коронавируса
28.07.21 09:41

Стали известны причины увольнения Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ
27.07.21 19:00

Главные новости за 27 июля 2021 года
27.07.21 15:59

Украинец поставил олимпийский рекорд в плавании
27.07.21 13:57

По заветам Путина: российский депутат призвал к открытой войне с Украиной
27.07.21 10:43

Стало известно, какие дороги в Украине будут платными
27.07.21 09:30

Коронавирус в Украине: 681 заболевший и 27 погибших
27.07.21 09:14

Копилка сборной Украины на Олимпийских играх пополнилась еще одной бронзовой медалью
26.07.21 20:29

Кравчук уже месяц находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ
21.07.21 14:36

В Украине повысят тарифы на электроэнергию
26.07.21 15:38

Украинских чиновников подловили на поголовной лжи в декларациях о доходах
27.07.21 10:43

Стало известно, какие дороги в Украине будут платными
22.07.21 09:09

Человечество ждет коллапс. Ученые дали прогноз
24.07.21 15:15

В Одессе УПЦ открыла приют для жертв домашнего насилия
23.07.21 19:19

В Украине задержали гигантскую партию иранского героина
23.07.21 20:38

Центры массовой вакцинации открылись еще в 4 городах Киевской области
24.07.21 14:49

Выявлена очередная мутация коронавируса
23.07.21 19:19

Под Киевом масштабно отпразднуют День Крещения Руси
23.07.21 18:59

Главные новости за 23 июля 2021 года
Фото и Видео
В центре Николаева со стрельбой подрались подростки
В центре Николаева со стрельбой подрались подростки
В центре Николаева со стрельбой подрались подростки
В центре Николаева со стрельбой подрались подростки
В Киеве официально зафиксирована первая смерть от дельта-варианта коронавируса
В Киеве официально зафиксирована первая смерть от дельта-варианта коронавируса
В Италии выпал гигантский град
В Италии выпал гигантский град
Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров
Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров
Появилось видео, как в России пенсионерка поймала выпавшего из окна ребенка
Появилось видео, как в России пенсионерка поймала выпавшего из окна ребенка
В Одессе трамвай отрезал ногу коммунальщику, косившему траву
В Одессе трамвай отрезал ногу коммунальщику, косившему траву
Белка парализовала работу супермаркета в Харькове
Белка парализовала работу супермаркета в Харькове
На известном немецком фармацевтическом заводе прогремел взрыв
На известном немецком фармацевтическом заводе прогремел взрыв
Клиника репродуктологии в Киеве наладила целый конвейер по продаже украинских детей за границу
Клиника репродуктологии в Киеве наладила целый конвейер по продаже украинских детей за границу
Ночью во Львове массово горели автомобили
Ночью во Львове массово горели автомобили
fraza.com
Новости блогосферы
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.