Зеленский намекнул на родство украинцев и россиян

Главное: Президент Владимир Зеленский ответил российскому лидеру Владимиру Путину на статью об одном народе и общей истории Украины и России. При этом он сравнил россиян с «двоюродными племянниками» и «очень дальними родственниками».

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с 1033-летием крещения Киевской Руси — Украины. В видеообращении, опубликованном на официальной странице в Facebook, он напомнил, что именно Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

Он подчеркнул, что крещение великим князем Владимиром Киевской Руси «это не часть нашей истории, это и есть наша история». «Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — добавил президент, подкрепив свои слова видеоэкскурсией по Киеву и различным уголкам Украины, которые непосредственно связаны с историей христианства.

«Взяв электросамокат, можно добраться и увидеть Киево-Печерскую лавру, Михайловский Златоверхий собор, Аскольдову могилу. Выйдя на „Арсенальной“, взяв кофе и пройдя несколько метров, мы видим церковь Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий. Великий князь Киевский. Основатель Москвы», — объяснил глава государства.

«Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву — ее наследники», — заключил Зеленский, подчеркнув, что «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров»,

В тему: 12 июля 2021 года президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве украинского, белорусского и российского народов.