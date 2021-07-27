В ЕС от коронавируса привили уже 57% взрослого населения

Главное: В ЕС продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Уже привили 57% взрослого населения.

Детали: В ЕС идет массовая вакцинация от коронавируса. Данные озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, полностью привили уже 57% взрослого населения стран региона.

Она сообщила: «ЕС сдержал свое обещание и выполнил его. Наша цель состояла в том, чтобы защитить 70% взрослого населения по крайней мере одной дозой вакцины в июле. Сегодня мы достигли этой цели».

Чиновница добавила: «Эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров. Процесс наверстывания упущенного был очень успешным, но нам нужно продолжать прилагать усилия».

Также глава ЕК сказала: «Дельта-штамм очень опасен. Я призываю всех, у кого есть возможность, пройти вакцинацию. Для собственного здоровья и для защиты других. ЕС продолжит предоставлять достаточные объемы вакцины».

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