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Новости > Украинцы в соцсетях поздравляют митрополита Антония с днем небесного покровителя

Украинцы в соцсетях поздравляют митрополита Антония с днем небесного покровителя

Александра Кудрявцева
23.07.21 19:18
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Украинцы в соцсетях поздравляют митрополита Антония с днем небесного покровителя

Главное: Верующие сегодня поздравляют управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония со святыми именинами.

Детали: В соцсетях тысячи украинцев оставляют свои поздравления владыке Антонию, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы, ваша паства, счастливы, что вы рядом с нами и ведете нас за собой! Крепкого здравия любимому владыке Антонию на многая и благая лета!», — желает Любовь Шпак.

Верующие благодарят владыку Антония за молитвы и просят у Бога даровать ему сил на служение Украинской Православной Церкви.

«Дорогой Владыка Антоний! От души поздравляю Вас с Днем тезоименитства! Оставайтесь таким же пламенным проповедником, мудрым архипастырем и бескомпромиссным защитником Православия! Многая лета!», — поздравила Алипия Знаменщикова.

Виктор Катер пишет: «Многоуважаемый владыка Антоний! От всей души поздравляем с Днём вашего тезоименитства! Вам — здравия, крепости духа, Божьего благословения и многая благая лета! Ангела Хранителя и всего самого доброго!».

«Дорогой владыка, молитвенно поздравляем Вас с днем тезоименитства! Божьей милости, крепкого здоровья, земного счастья. Многая Вам лета!», — поздравил Василий Данча.

«Пусть преподобный Антоний Печерский всегда укрепляет вас в многотрудном святительском служении! Крепкого здравия владыке Антонию на многая и благая лета!», — пожелала Светлана Кравченко.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялись торжества — день памяти основателя обители — преподобного Антония Печерского и день небесного покровителя управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича).
Праздничное богослужение на площади перед Успенским собором лавры сегодня возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.

В тему: Сегодня управделами УПЦ митрополит Антоний празднует День Ангела.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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