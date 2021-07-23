Центры массовой вакцинации открылись еще в 4 городах Киевской области

Главное: В Киевской области центры массовой вакцинации открылись в Буче, Фастове, Макарове и Василькове. Таким образом, подобные центры работают уже в 12 населенных пунктах региона.

Детали: В 4 населенных пунктах Киевской области открыли новые центры массовой вакцинации населения от коронавируса, учреждения заработали в Буче, Фастове, Макарове и Василькове. Об этом заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

«Вчера мы анонсировали работу 11 центров массовой вакцинации. Сегодня их уже 15. Будем и дальше работать над тем, чтобы расширять эту сеть. Это позволит как можно большему количеству наших жителей получить прививку от коронавируса», — цитирует Володина пресс-служба Киевской ОГА.

Уточняется, что центры массовой вакцинации населения работают уже в 12 населенных пунктах региона: по одному в городах Буча, Васильков, Фастов, Бровары, Борисполь, Обухов, Богуслав, Славутич, Украинка и Яготин, а также в пгт Макаров.

При этом в Белой Церкви работает 4 центра массовой вакцинации населения.

В тему: В Украине не работает почти половина пунктов вакцинации от коронавируса.